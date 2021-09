Alles wijst erop dat de man in de put bij Brievengat en Bonam om het leven is gekomen door een misdrijf. Dat blijkt uit de staat waarin het lichaam is aangetroffen, zegt de politie in een persbericht. Die 64-jarige Norris Rosa werd al een tijd door zijn familie gemist. Zijn lichaam werd begin deze week in de betreffende put gevonden en er door de brandweer en politie uitgehaald.

