Een man die in scheiding ligt, haalde vanmorgen een streek uit. Zijn huis in Mahuma, dat zowel op zijn naam als die van zijn partner staat, werd vanmorgen gesloopt. De rancuneuze man had daartoe opdracht gegeven. Zijn daad bleef niet ongestraft. De man zit voorlopig vast in afwachting van meer politieonderzoek.

