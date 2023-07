De politie heeft gisteren het stoffelijk overschot van een man aangetroffen in Koraal Partier. De man was thuis overleden, in de Kaya Disiplina. De buren kregen pas laat in de gaten dat er iets niet klopte. Ze seinden de politie in vanwege een raar luchtje dat vanuit het huis kwam. Het lijk was al in staat van ontbinding. De politiearts constateerde dat de man een natuurlijke dood is gestorven.