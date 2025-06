Man lost schoten voor deur van huis in Kaya Ehèmber

De Curaçaose politie kreeg afgelopen zaterdagmiddag een melding van een schietpartij. In de Kaya Ehèmber was een nog onbekende man op zijn motor naar een huis gereden. Daar loste hij iets na half vijf verschillende schoten in de lucht. Op het moment dat de politie aankwam, was hij alweer verdwenen. Voor het huis lagen verschillende kogelhulzen op straat. De politie heeft de zaak in onderzoek.

