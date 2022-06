Man mag niet scheiden van hoogbejaarde echtgenote

Een 78-jarige man moet zijn echtscheidingsplannen in de koelkast stoppen. De man die van zijn 87-jarige echtgenote wilde scheiden is door de rechter teruggefloten. Het stel is 42 jaar getrouwd, maar woont sinds februari niet meer samen. Door een ongelukkige val moest de man naar een verpleeghuis. Daar verblijft hij nog steeds. Volgens hem is de kans klein dat zijn huwelijk kan worden voortgezet. De rechter kwam tot een andere conclusie. De man heeft niet kunnen aantonen dat hun huwelijk ondraaglijk is geworden. De enige reden waarom ze nu niet samenwonen is de opname van de man in het verpleeghuis.

