Man met taakstraf moet alsnog de cel in

Een 22-jarige Curaçaose man die was veroordeeld tot 200 uur taakstraf moet alsnog de gevangenis in. Dat meldt de EXTRA vandaag. De man was veroordeeld tot een taakstraf voor een misdrijf die hij had gepleegd in 2020. Reclassering nodigde hem daarna meerdere keren uit om zijn taakstraf uit te voeren, maar de man kwam steeds niet opdagen. Hij zei dat hij ziek was, maar kon geen bewijs van de dokter overhandigen. De rechter heeft daarom bepaald dat de man alsnog 103 dagen de cel in moet om aan zijn straf te voldoen.