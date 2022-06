Man mishandeld bij pompstation

Een man is ter hoogte van het pompstation Hanenberg mishandeld. Dit gebeurde zaterdagavond. De politie kreeg een melding binnen van een vechtpartij tussen twee manen. Toen de agenten aankwamen troffen zij de mishandelde man aan die de twee vechtersbazen probeerde te kalmeren. Een van de vechtende mannen sloeg hem vervolgens in elkaar en liet hem gewond achter. De man klaagde over pijn in zijn rug en borst. Ook had hij ademhalingsproblemen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.