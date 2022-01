Een man is gisteren in een huis op Boka Sami aangevallen door vier mannen. Waaronder zijn broer. Hij werd mishandeld met een vuurwapen, een koevoet en een straatsteen. Hij is naar het CMC gebracht voor behandeling. In eerste instantie zei de man dat hij overvallen werd door onbekenden. De politie heeft een man van 27 jaar aangehouden.