Man mishandeld voor filmen verkeersongeval

Je smartphone tevoorschijn halen is niet zonder gevaar. Een persoon die een verkeersongeval met zijn telefoon vastlegde, kreeg gisteren klappen. Het ongeluk gebeurde aan de Presidente Romulo Bethancourt Boulevard, ter hoogte van TeleCuracao. Meerdere auto’s waren bij het incident betrokken, waaronder een politiewagen. Een voertuig kwam zelfs boven op een andere auto terecht. De man die de blikschade filmde werd door een of meer personen aangevallen. Een 22-jarige Curaçaoënaar werd aangehouden voor mishandeling. Hij was de enige persoon van de groep die nog aanwezig was op de plaats delict.

Gelabeld als arrestatie filmen mishandeling verkeersongeval