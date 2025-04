Man neergeschoten door gemaskeerde man in garagebedrijf

In een garagebedrijf in de wijk Mon Repos is zaterdagavond een man neergeschoten. Hij raakte ernstig gewond, maar kon nog wel tegen de politie zeggen dat er iemand rond half acht ’s avonds gewapend en gemaskerd binnen kwam in de zaak waar mensen hun autobanden kunnen laten maken. Hij schoot daar op het slachtoffer, die in de zaak werzkaam is. Het slachtoffer is met een ambulance naar het CMC gebracht voor medische behandeling.

De politie is nog op zoek naar de dader, maar had tot gisteravond nog niemand gearresteerd.