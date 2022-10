Man opgepakt voor mishandeling en ontvoering van partner

Een 33-jarige man is gisteren opgepakt voor mishandeling en ontvoering van zijn partner. Het stel kreeg in Marie Pampoen ruzie, waarna de man de vrouw tegen haar wil meenam in de auto. De auto botste tegen de vangrail op de Grebbelinieweg en kwam tegen een muur tot stilstand. De vrouw raakte daarbij gewond. Ze werd met de ambulance naar het CMC vervoerd voor medische behandeling. De bestuurder zit in voorarrest voor zware mishandeling en ontvoering van zijn partner. Beeld: Direct Media

Meer over aanhouding mishandeling ontvoering