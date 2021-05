Man opgepakt wegens doodsbedreiging aan politie

Een boze man die was aangehouden op straat heeft gisteren een agent met de dood bedreigd. Het gaat om een 43-jarige man die werd aangehouden op de Kaya Rublo. Na zijn doodsbedreiging kwam er versterking van de politie en is de man gearresteerd. De man is inmiddels voorgedragen aan een officier van justitie die heeft bepaald dat de man voorlopig vast moet blijven zitten in afwachting van het onderzoek. Zo was gisteravond nog niet duidelijk wat de man ertoe heeft gebracht agenten met de dood te bedreigen.