Man overleden aan schotwond

Een zwaargewonde man is iets na middernacht overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie. De agenten troffen de zwaargewonde man aan in een auto in de buurt van Koraal Specht. De man had een schotwond in zijn onderlichaam. Het slachtoffer werd per ambulance naar het CMC vervoerd. Kort daarna overleed hij aan zijn verwondingen. Het OM heeft het lichaam van de man in beslag genomen voor autopsie. Ook het voertuig waarin de man is gevonden, is meegenomen voor verder onderzoek.

