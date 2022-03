Man overleden die bijna 200 km/u reed

De chauffeur die het dodelijk verkeersongeval op de Nieuw Haven heeft veroorzaakt is afgelopen nacht overleden. Dit meldt de politie. De zestigjarige chauffeur, Ruben Seibald reed op zondag 13 maart bijna 200 kilometer per uur. Dit blijkt uit het politieonderzoek. De Curaçaoënaar verloor vanwege de hoge snelheid de macht over het stuur. Waardoor hij tegen een andere personenauto botste. De auto die in dezelfde richting reed, sloeg vervolgens over de kop. Een 62-jarige Nederlandse kwam in het verkeersongeval om het leven. Uit het politieonderzoek blijkt dat Seibald ook geen veiligheidsgordel droeg. Het strafrechtelijk onderzoek naar hem is vanwege zijn overlijden ingetrokken. Hij is de achtste verkeersdode van dit jaar.

