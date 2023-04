Man overleden door aanrijding met driftauto

Een man is gisteren om het leven gekomen door een aanrijding met een driftauto. Het tragische ongeval gebeurde op het circuit van Ronde Klip. De bestuurder van de driftauto was net klaar met zijn show en reed naar de pit toen hij het slachtoffer schepte. De man raakte zwaargewond en overleed in het CMC. Het gaat om Fabian Lourens. Hij maakte deel uit van de organisatie van het tweedaagse ’fever’ evenement Jacky Circuit. De politie beschouwt zijn overlijden niet als een verkeersongeval, omdat het incident niet plaatsvond op de openbare weg.