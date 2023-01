Man overleeft 24 dagen op zee met ketchup

Een man heeft 24 dagen op zee overleefd nadat een zeilboot waar hij aan werkte op drift was geraakt. Hij hield zichzelf in leven met een fles ketchup, bouillonblokjes en knoflookpoeder. De 47-jarige Elvis François, was eind december bij Sint Maarten aan het werk toen de boot afdreef. Afgelopen weekend werd hij door de Colombiaanse marine gered, op zo’n 200 kilometer van de kust. Om de aandacht te trekken, had hij op de romp van de boot het woord help geschreven. Een vrachtschip heeft de man, een inwoner van Dominica, opgepikt en aan land gebracht.

Op de foto, verstrekt door de Colombiaanse marine, wordt Elvis Francois bijgestaan door leden van de Colombiaanse marine nadat hij werd gered.