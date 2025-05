MAN-PIN: Curaçao moet ‘krachtige positie’ innemen tijdens vergadering Rijksministerraad over Gaza

De fractie van MAN-PIN heeft een officiële petitie aangeboden aan de Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas om ‘een krachtige en duidelijke positie in te nemen tijdens de komende vergadering van de Rijksministerraad’ over de situatie in Gaza, die volgens de partij ‘zorgwekkend en pijnlijk’ is.

De partij stelt dat ‘het Koninkrijk der Nederlanden niet stil kan blijven, terwijl duizenden kinderen, ouderen, vrouwen en mannen lijden in Gaza als gevolg van buitensporig geweld en een gebrek aan voedsel en water’. Volgens MAN-PIN wordt de situatie veroorzaakt ‘doordat Israël bewust de toegang tot deze basisbehoeften blokkeert’.

De fractie van MAN-PIN is ervan overtuigd dat Curaçao haar stem moet laten horen als onderdeel van het Koninkrijk en de Nederlandse regering duidelijk moet maken dat het Koninkrijk zijn verantwoordelijkheid op basis van menselijkheid moet nemen. De partij schrijft dat Curaçao een neutraal eiland is ‘waar mensen van Libanese of Palestijnse afkomst vreedzaam samenleven met mensen van Joodse afkomst. Dit voorbeeld heeft ons eiland aan de wereld getoond.’