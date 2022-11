Man rijdt met auto McDonald’s binnen

Een man is gisteren met zijn auto het filiaal van McDonald’s in Santa Rosa binnen gereden. De man reed ‘s avonds vanaf de parkeerplaats recht tegen een enorme ruit waarachter zitplaatsen voor klanten van het fastfood restaurant zijn. Gelukkig was dat gedeelte van de zaak leeg op het moment dat de auto naar binnen reed en flink veel schade veroorzaakte. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij niet weet wat er precies was gebeurd, maar dat ‘de auto iets raars deed’ en zomaar tegen de ruit aanreed. De politie onderzoekt de zaak.