Man-Statenlid Mc William stelt vragen over zelftests

Bijna de hele wereld heeft ze in de winkels en zelfs bij tankstations liggen, maar op Curaçao mogen ze niet geïmporteerd worden: zelftests voor covid-19. Dat is ook Statenlid Mc William van MAN niet ontgaan. Over het ontbreken van deze tests heeft zij nu vragen gesteld aan GMN-minister Dorothy Pietersz-Janga. Mc William wil van de minister onder andere weten hoe het verder moet als de scholen straks weer open gaan. Juist in die leeftijdsgroep vinden namelijk de meeste besmettingen plaats. In Nederland verdeelt het RIVM zelftesten in het onderwijs, dat is volgens Mc William een groot contrast met het zelftest-beleid op Curaçao.