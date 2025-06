Man valt van dak tijdens bouwwerkzaamheden en overlijdt

In de wijk Mahuma is zaterdagochtend iets voor twaalf uur ’s middags een man overleden die was gevallen van een dak van een huis in aanbouw. Toen de politie aankwam, troffen ze de man aan op de grond van het huis. Bij aankomst van een ambulance bleek de man al overleden. Momenteel wordt onderzocht hoe het komt dat hij van het dak is gevallen.

Het gaat om Zheronimo Felecito Hous, geboren op Curacao om 7 maart 1981. Het ongeluk gebeurde bij werkzaamheden aan een huis in de Kaya L..