Een man die verdacht wordt van het mishandelen van een baby van 2 maanden is opgepakt. De arrestatie vond dinsdag plaats. De baby had blauwe plekken op de rug. Zo verklaarde de moeder aan de politie. De verdachte sloot zich na het incident op in een kamer, maar toen de politie aankwam was hij via de achterdeur verdwenen. Later op de dag meldde de man zich bij het politiebureau in Punda. Daar is de 26-jarige verdachte aangehouden voor mishandeling.