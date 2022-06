Man veroordeeld voor brandstichting na afwijzing door zijn ex

Een 53-jarige man kreeg gisteren een voorwaardelijke celstraf opgelegd van vier maanden. Ook moet hij zich melden bij verslavingszorginstelling FMA. Hij kreeg deze straf voor het in brand steken van zijn auto. Daarnaast had hij de auto van zijn buren beschadigd. Het incident gebeurde vorig jaar november. De man moest zijn frustratie kwijt, nadat zijn ex hem die ochtend had afgewezen. Om tot rust te komen, gooide hij eerst stenen en daarna een stuk hout naar een autowrak in zijn tuin. Vervolgens stak hij zijn auto in brand. Volgens het Openbaar Ministerie had de schade veel ernstiger kunnen zijn.