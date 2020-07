Man veroordeeld voor sex met minderjarige

Een 27-jarige man is gisteren op Curaçao veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf vanwege sex met de negenjarige dochter van zijn partner. De vrouw trof de man eind vorig jaar midden in de nacht aan op bed van haar dochter met zijn onderbroek op zijn knieën. Volgens het meisje had de man haar verkracht toen ze in haar bed lag.

De man zelf vertelde dat hij die nacht dronken was en zich niets meer kon herinneren. Uit medisch onderzoek bleek dat het meisje was verkracht. Hoewel de man zei niets meer te kunnen herinneren is de verkrachting volgens de rechter bewezen. Van de 36 maanden die de man opgelegd heeft gekregen, zijn 8 maanden voorwaardelijk.