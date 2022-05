Vorige week moest de politie vijf keer optreden bij gevallen van relationeel geweld. De meeste incidenten vonden op Moederdag plaats. In een geval probeerde een man zijn partner in brand te steken. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over hoge impact criminaliteit op Curaçao, die de politie wekelijks publiceert.

