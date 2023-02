Bij een schietpartij is gisteren een man zwaargewond geraakt. Het incident vond plaats bij Marichi. Het slachtoffer werd met de ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht. Daar ontfermde het ziekenhuispersoneel zich over zijn schotwonden. De man zou in zijn arm zijn geraakt. De toedracht van de schietpartij is onbekend. Van de schutter ontbreekt nog ieder spoor. Beeld: Extra

