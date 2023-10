Mangrovepark tijdelijk gesloten

Het Mangrove Park is sinds gisteren tot nader order gesloten. Parkbeheerder Carmabi heeft wederom rioolwater in het park aangetroffen. In de nacht van 4 op 5 oktober heeft er een overstort van rioolwater plaatsgevonden. Dat gebeurde in het oostelijke deel van het Mangrovepark. Daardoor is er veel stank. Ook kan het park de veiligheid van de bezoekers en medewerkers in een open riool niet garanderen. De situatie wordt elke dag geëvalueerd. Zodra het rioolwater niet meer aanwezig is in het park, zal het Mangrovepark weer open zijn.

