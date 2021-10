Mangroves bij Jan Thiel schoongemaakt

De mangroves bij de duiksite ‘Piedra di Sombre’ tussen Caracasbaai en Jan Thielbaai zijn schoongemaakt door Curaçao Clean up (CCU) in samenwerking met reddingsorganisatie Citro. Het gebied is lastig om vanaf het land te bereiken , maar er spoelt veel zwerfafval en dumpafval aan, aldus CCU. Alles bij elkaar zijn zo’n zeventig zakken met ruim zevenhonderd kilo opgehaald. De actie maakt nog deel uit van de afsluiting van een tweeweekse opruimactie waarbij maar liefst 410.000 kilo aan zwerf-en dumpafval is opgeruimd.