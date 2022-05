Manifestatie tegen Coho

Tegenstanders van het Coho protesteerden vanmorgen bij de ingang van de centrale bank. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen hield daar een toespraak op uitnodiging van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Een handvol demonstranten droeg borden met ‘Geen Coho wel Referendum’. Ook willen ze dat Curaçao uit het Koninkrijk stapt en onafhankelijk wordt. De groep manifestanten bestond onder andere uit aanhangers van de politieke beweging Kousa Promé en Partido Aliansa Nobo. Van Huffelen is tot en met vrijdag op werkbezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens haar reis wil ze zoveel mogelijk met de bewoners praten over hun dromen en uitdagingen. Het voorstel van de Rijkswet Coho is ook onderwerp van gesprek. Het Coho moet de CAS-landen ondersteunen bij de hervormingen die Nederland eist in ruil voor de coronasteun. Het voorstel wordt binnenkort in de Tweede Kamer in Nederland behandeld. De CAS-landen vinden dat de wet de autonomie aantast. Ook het Nederlandse parlement ziet verbeterpunten.