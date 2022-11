Manifestatie voor vrijlating YdK’s in Venezuela

Drie Curaçaose mannen zitten al bijna een jaar vast in Venezuela. Het gaat om aannemer Andre Snijders en z’n werknemers Isidro Anacario en Sergei Diomedes. Gistermiddag werd er een manifestatie in de wijk Marchena gehouden voor de vrijlating van de drie mannen. Volgens de familie en vrienden van de Curaçaoënaars zitten ze onterecht vast. De Venezolaanse autoriteiten verdenken hen van mensenhandel. Ook zouden ze banden hebben met een criminele organisatie. De bende zou Venezolanen rekruteren die worden misleid met een baanaanbod in het buitenland. Bij de Venezolaanse ambassade op Curaçao zou inmiddels worden geprobeerd om ze vrij te krijgen, tot nu toe zonder resultaat.