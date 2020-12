Marathon live-uitzending voor mensen met beperking

Vanaf vanmiddag 1 uur tot 7 uur ’s avonds vindt er op Curaçao een marathon live uitzending plaats via televisie en social media. Dit gebeurt in het kader van de internationale dag voor mensen met een beperking. Verschillende organisaties op Curaçao hebben voor het eerst de handen ineen geslagen ‘om de waarde en bekwaamheid van mensen met een beperking in onze samenleving naar voren te brengen’. Tijdens de uitzending komen personen met een beperking aan het woord die aan het werk zijn of een eigen bedrijf leiden en personen met een beperking die juist andere talenten hebben.

Verschillende organisaties zoals Fundashon Pro Bista, Fundashon Alton Paas, Oudervereniging Totolika, SGR-Groep, Stichting voor Auditief Gehandicapten, Fundashon Kontakto en Curacao Down Syndrome Awareness hebben samen het initiatief genomen voor de marathonuitzending.

De live-uitzending is te zien via Nos Pais Televishon, Direct TV 13, Telecuraçao en op de Facebookpagina van Curadise ESO (Evento show i otro), Extra, Kiko ta Pasando, Pure Quality Productions en op de Facebookpagina’s van verschillende andere organisaties. De live marathonuitzending duurt in totaal zes uur.

Tijdens het programma zal het publiek uitgenodigd worden om actief deel te nemen. Er zullen verschillende stellingen en vragen worden gepresenteerd via Whatsapp of de Facebookpagina. Op het einde van de live uitzending zijn er panels waarbij zowel vertegenwoordigers van de verschillende organisaties en ministers met elkaar van gedachten wisselen. “Er zal dan gesproken worden over de uitdagingen en de te bereiken resultaten om samen zorg te dragen voor een inclusief en toegankelijk Curacao”, aldus de organisatie.