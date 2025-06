Marathonproces tegen ‘Nuto’ Wawoe vandaag van start

Vandaag begint onder strenge veiligheidsmaatregelen de inhoudelijke behandeling van het proces tegen Urvin “Nuto” Wawoe. De zaak wordt bij hoge uitzondering behandeld in de kazerne van de marine in Suffisant. Dit is ter bescherming van de 44-jarige verdachte. Er zijn in totaal veertien aanklachten tegen Wawoe die variëren van deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers, tot betrokkenheid bij meer dan vijftien moordzaken en de smokkel van ruim 340 kilo drugs.

Wawoe werd gearresteerd in Santo Domingo waar hij al enkele jaren verbleef. Vervolgens werd hij uitgeleverd aan Nederland, waar hij vastzit in een zwaarbeveiligde inrichting in Vught. Na verschillende pro forma-zittingen en videoverhoren begint vandaag de inhoudelijke behandeling. De rechtbank heeft twee weken uitgetrokken voor deze zaak (van 23 juni tot en met 4 juli), wat betekent dat het een marathonsessie zal worden.