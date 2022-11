Marechaussee oefent met spoedritten op Curaçao

De Marechaussee in het Caribisch Gebied heeft vandaag een oefening aangekondigd. Deze week gaan een aantal marechaussees op Curaçao in het kader van hun opleiding oefenen met spoedritten. Dat betekent dat ze met blauwe zwaailichten rondrijden en de sirene aan. Vorige week vrijdag is er al op Bonaire begonnen met de training. Doel van de oefening is om te kijken hoe leden van de Marechaussee zich snel en vooral veilig naar een spoedmelding kunnen verplaatsen. De Koninklijke Marechaussee verzoekt iedereen op Curaçao en Bonaire om zich bewust te zijn van de training en op normale wijze te reageren op de sirenes en zwaailichten.