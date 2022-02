De politie heeft gisteren een marihuanaplantage op Bándabou opgerold. In totaal zijn er zevenhonderd vijfenzeventig wietplantjes in beslag genomen. Ook werd in het huis een 26-jarige man aangehouden. De man wordt verdacht van het telen van de geestverruimende middelen.

