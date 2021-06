Marihuanaplantage opgerold in Ronde Klip

Afgelopen vrijdag is in Ronde Klip opnieuw een marihuanaplantage opgerold. Hoeveel planten er precies stonden is niet bekend, maar de politie spreek van een enorme hoeveelheid. De drugs zijn ter plaatse verbrand. De man en vrouw die in het huis naast de plantage woonden, zijn aangehouden en later weer op vrije voeten gesteld. Het is niet voor het het eerst dat in het vruchtbare gebied van Ronde Klip een wietplantage wordt aangetroffen.