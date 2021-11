De Koninklijke Marine heeft bij twee acties maar liefst 535 kilo drugs onderschept in het Caribisch gebied. De acties vonden vorige maand plaats maar zijn vandaag pas bekend gemaakt door het Ministerie van Defensie in Nederland. In beide gevallen werden de smokkelaars op zogenoemde Go-Fasts aangehouden. Daarbij zijn 1 Venezolaan en 2 Dominicanen opgepakt.

