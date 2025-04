Marine onderschept drie drugstransporten in een week

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft binnen een week tijd drie drugstransporten onderschept. Het gaat om ruim 1600 kilo aan verdovende middelen. De onderscheppingen dateren van 4, 5 en 9 april, maar zijn nu bekendgemaakt. Bij de eerste actie nam een patrouillevliegtuig van de Kustwacht een verdacht vaartuig waar. Inzet van onderscheppingsboten leidde tot een vluchtpoging waarbij pakketten overboord werden gegooid. Daarop werden de buitenboordmotoren van de go-fast kapotgeschoten. Het team van de Amerikaanse Kustwacht en het Korps Mariniers onderschepte vervolgens 921 kilo marihuana. Nog geen 24 uur later werd tijdens een patrouille opnieuw een snelle smokkelboot gespot. Ook hier kwam het aan op gedwongen stop. Bij deze onderschepping is 342 kilo cocaïne in beslag genomen.

Bij een soortgelijke actie op 9 april zijn 145 kilogram marihuana en 245 kilogram cocaïne in beslag genomen. Alle illegale waar is overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. Zr.Ms. Groningen is sinds eind januari het stationsschip in het Caribisch gebied. Het uitvoeren van counterdrugsoperaties is een van de taken. Hierbij werkt het marineschip afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied. Inmiddels heeft Zr.Ms. Groningen bij 6 drugstransporten ruim 5.000 kilogram drugs onderschept.