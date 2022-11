Marineschip Holland onderschept ruim 900 kilo drugs

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Holland heeft onlangs twee drugstransporten onderschept in de Caribische Zee. In totaal zijn er ruim 900 kilo drugs in beslag genomen. De eerste go-fast werd ontdekt door een Amerikaans maritiem patrouillevliegtuig, waarna het Nederlandse marineschip geactiveerd werd. De snelle boot had ruim 500 kilo drugs aan boord. Het tweede onderschepte drugstransport bedroeg 400 kilo cocaïne. Alle pakketten werden in beslag genomen en de verdachte smokkelaars zijn aangehouden. De verdachten en de smokkelwaar zijn op een later moment overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.