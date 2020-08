Marineschip Karel Doorman niet naar Caribisch Gebied

Het marineschip Zr.Ms. Karel Doorman komt niet naar het Caribisch Gebied. Althans nu nog niet, want er is geen officieel hulpverzoek ingediend vanuit een van de Caribisch landen. Dat zegt minister van Defensie Ank Bijleveld. D66 suggereerde vorige week dat het marineschip terug zou gaan naar het Caribisch Gebied, omdat de coronabesmettingen op Aruba en Sint Maarten flink oplopen. Het schip assisteerde in april ook in het gebied vanwege de besmettingen en keerde in juni terug naar Nederland.