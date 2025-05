Martines ontevreden over uitstel

De politiek leider van de partij KEM, Michelangelo ‘Low’ Martines, laat op Facebook weten dat hij niet tevreden is dat zijn zaak is uitgesteld tot september. De behandeling stond gepland op 11 juni. Op 28 februari verscheen Martines voor het eerst voor de rechter voor een pro-formazitting. Er werd toen besloten dat de zaak op 11 juni zou worden behandeld, maar nu wordt verwacht dat dit pas in september zal gebeuren. Martines wordt verdacht van drugssmokkel. Er zijn waarschijnlijk meerdere dagen nodig voor de behandeling.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Martines van meerdere drugstransporten vanuit Nederland, Panama, de Dominicaanse Republiek, België en Frankrijk. Hij zou over deze transporten gecommuniceerd hebben via het Skype-systeem, zo schrijft de Extra vandaag. Het onderzoek is begonnen in oktober 2023. Na zijn arrestatie in november vorig jaar trad Martines terug als Statenlid.