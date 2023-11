Massale drukte bij opening FC-kip

Fans van Jandino Asporaat zijn vandaag massaal komen opdagen bij de opening van FC Kip. De komiek heeft een deel van de mensen die op het restaurant in Rotterdam afkwam moeten teleurstellen. Het was zo druk dat aan het einde van de middag iedereen werd gevraagd niet meer naar de zaak te komen. Volgens de Curaçaose komiek en ondernemer stonden er op dat moment “nog duizenden mensen te wachten”. Door de drukte moesten trams zelfs worden omgeleid. Morgenochtend gaat de fastfoodzaak weer open. FC Kip was te zien in De Dino Show en de Bon Bini Holland-filmreeks. Jandino heeft inmiddels al aanvragen gekregen om het restaurant ook op Aruba, Curaçao en in Suriname te openen.