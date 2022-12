Gistermiddag viel in verschillende wijken de stroom uit. Dat werd veroorzaakt door een technische storing aan de Dokweg. Een machine die goed is voor 30 megawatt viel plotseling uit. Aqualectra moest daardoor een van de back-ups inzetten. Rond zes uur ‘s middags had iedereen weer stroom. De oorzaak van de stroomuitval is nog steeds onbekend. Het nutsbedrijf doet daarnaar onderzoek.

