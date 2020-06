Het ontslag van bijna 300 werknemers van het Santa Barbara Golf & Beach Resort is nog niet goedgekeurd. Het verzoek is wel ingediend. Ondertussen heeft een groot deel van de werknemers steun gezocht bij de vakbond. Zo lang het ontslag niet is goedgekeurd en het hotel geen faillissement heeft aangevraagd, zijn zij verplicht de ontslagtermijn aan te houden en tot die tijd het salaris door te betalen.