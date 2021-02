‘Master mixer’ Ben Liebrand nieuw op Paradise FM

Pssssst, vers van de pers! We hebben wat leuks voor je… Zie hier het persbericht wat we vandaag naar onze collega’s van de media hebben gestuurd!

WILLEMSTAD – De programmering van radiozender Paradise FM wordt vanaf deze week uitgebreid met een bekende naam uit de muziekwereld. ‘Master mixer’ Ben Liebrand zal vanaf nu elke zaterdagavond van 20 tot 21 uur te horen zijn op de Nederlandstalige radiozender.

Met de komst van Liebrand, gaat een wens voor de radiozender in vervulling. “Armin van Buuren noemde hem niet voor niets zijn grote inspiratiebron.”, aldus station manager Maarten Schakel. “Een mixshow is één ding, maar wat Ben doet is hogere wiskunde. Zijn wekelijkse programma ‘In The Mix’ bevat de beste dansbare platen uit de 70’s, 80’s en 90’s en sluit perfect aan bij de sound van Paradise FM, waarvoor mensen graag naar ons luisteren”.

Ben Liebrand verwierf sinds 1983 in Nederland bekendheid met onder andere het Veronica-programma ‘In The Mix’, zijn wekelijkse ‘Minimix’ in onder andere het radioprogramma ‘Curry & Van Inkel’, en zijn jaarlijkse Grandmix voor Radio 538. Begin dit jaar ontving Liebrand een oeuvreprijs voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekscene tijdens het Gouden Harp gala.

Internationaal succes boekte Liebrand met zijn officiele remix van ‘Englishman in New York’ van Sting, waarmee hij de vijftiende plaats in de Britse hitlijsten behaalde. Ook zijn remixen van ‘In the air tonight’ van Phil Collins, ‘Holiday rap’ van MC Miker G & DJ Sven en diverse nummers van Salt ‘n Pepa waren wereldwijd succesvol.

Tegenwoordig woont Liebrand in Canada en is hij wekelijks te horen op onder andere Radio 10 in Nederland, en vanaf deze week dus op Paradise FM op Curacao. Buiten coronatijd is hij regelmatig te zien en te horen op grote (classics-)feesten.

Voor het komende jaar verbindt Bonita Beach Club haar naam aan ‘Ben Liebrand in the mix’ op Paradise FM. De strandtent op Mambo Beach, waar regelmatig 80’s en 90’s hits te horen zijn, ziet een grote overlap tussen haar bezoekers en de fans van Liebrand.

Ben Liebrand’s Minimix is elke vrijdagochtend tussen 8 en 9 uur te horen in ‘Schakel Op’ op Paradise FM. ‘Ben Liebrand In The Mix’ maakt deel uit van de nieuwe zaterdagavondprogrammering op Paradise FM, met om 18 uur wekelijks de mooiste live concerten in ‘Paradise On Stage’, om 20 uur een uur lang Ben Liebrand en vanaf 21 uur de leukste en lekkerste dansplaten allertijden non-stop in het programma ‘Disco Inferno’. Paradise FM is te beluisteren op 103.1FM en via deze website.