Masterplan Ser’i Otrobanda gepresenteerd

Er is een masterplan voor Ser’i Otrobanda. Doel van het plan is de verbinding in de wijk te verbeteren en de leefkwaliteit te verhogen. Ook moet de wijk aantrekkelijker worden voor toeristen. Zo worden alle trappen gerestaureerd en komt er een loopbrug over de Arubastraat om de twee delen van de wijk te verbinden. Daarnaast moet de ruimte onder de Julianabrug getransformeerd worden tot een park met openlucht fitness. Architect Zarja Garmers heeft het plan gemaakt in opdracht van Kaya Kaya en Fundashon Ser’i Otrobanda. Zowel de minister van VVRP als de minister van Economische Ontwikkeling staat achter het masterplan.