Masterplan Waterfort Plaza bij Cooper

Het verloederde Plaza hotel maakt plaats voor een modern ontwerp. Pensioenfonds APC heeft deze week het ‘Waterfort Plaza Masterplan’ ingediend bij VVRP-minister Cooper. Het ministerie moet zich nu buigen over de haalbaarheid van de herontwikkeling. Het definitieve ontwerp volgt na goedkeuring van het masterplan. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de historische binnenstad. Het masterplan beschrijft de koers voor het Plaza gebied, waaronder de leefbaarheid. Morgen organiseert APC in samenwerking met het Kaya Kaya team ook het Waterfort Festival rondom het Plaza hotel. Het feest is in verband met de viering van 25-jaar Willemstad op de Unesco-werelderfgoedlijst.