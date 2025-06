Mauritsz de Kort wordt nieuwe gouverneur van Curaçao

Lucille George-Wout heeft de laatste twaalf jaar als de Gouverneur van Curaçao gefungeerd en zal op 4 november van dit jaar worden opgevolgd. In dit verband is de Rijksministerraad vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Mauritsz de Kort als de nieuwe Gouverneur van Curaçao. De zittingstermijn van de Gouverneur is zes jaar. Na deze periode kan hij nog één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal zes jaar. De Kort is 51 jaar en momenteel werkzaam als president van het Hof van Justitie.

De Kort begon zijn loopbaan als advocaat in Curaçao, Sint Maarten en Aruba en praktiseerde als zodanig tot 2007. Vanaf 2011 is hij als rechter werkzaam bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, nadat hij de opleiding tot rechter had gevolgd van 2007 tot en met 2011. Van 2017 tot 2022 was De Kort, naast rechter, tevens bestuurslid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en fungeerde hij in die hoedanigheid als vicepresident voor de vestigingen van het Hof te Curaçao en Bonaire. Sinds 2022 is de heer de Kort aangesteld als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij culturele en maatschappelijke organisaties op Curaçao en Sint Maarten.