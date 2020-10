Mavis Albertina richt politieke partij op

Tv-persoonlijkheid en eigenaar van Nos Pais Televishon Mavis Albertina heeft een politieke partij opgericht. De partij heet MAVIS. Daarmee wil ze meedoen aan de komende parlementsverkiezingen. Albertina kondigde de nieuwe partij donderdagavond aan in een videoboodschap die om 19.45 u tegelijkertijd was te zien op drie tv-zenders. Albertina benadrukte daarin dat ze al 50 jaar in de media werkt. Ze noemde het als haar belangrijkste doel om Curaçao vooruit te helpen.

Op Paradise FM licht Mavis Albertina toe dat dit haar televisiezender niet in gevaar hoeft te brengen: