Mavis Albertina viert 50 jaar in lokale media

Mavis Albertina, eigenares van TV-zender Nos Pais, viert haar 50-jarig jubileum als mediapersoon. Mavis werkt al vijftig jaar in de media, communicatie en entertainment business. Ze heeft naar eigen zeggen een innovatief en commercieel communicatieplatform opgericht. Albertina schrijft in haar persbericht dat ze de eerste vrouwelijke presentatrice op Curaçao was die ook de eerste soap in het Papiaments maakte. De viering van haar 50-jarig jubileum is live te volgen via Nos Pais Television op zaterdag 20 november van 19.00 tot 22.00 uur.