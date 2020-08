Maximaal 1271 gulden per dag voor consultants

Er zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor adviseurs bij overheid-gerelateerde bedrijven zoals stichtingen of NV’s. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Een senior consultant verdiende eerst nog 2100 gulden per dag, maar dat wordt nu maximaal 1271 gulden. Wat minder ervaren consultants verdienen 1150 per dag en de junior adviseurs krijgen 968 per dag. De maatregel hoort bij het voorwaardepakket van Nederland waarin de zogenaamde ‘Rhuggenaathnorm’ is opgenomen.