Maximaal 50 mensen toegestaan bij begrafenis

De Curaçaose overheid en de begrafenisondernemingen hebben dit weeked afspraken gemaakt over begrafenissen. Doel is om werknemers, familie en bezoekers zo goed als mogelijk te beschermen tegen het corona-virus. Daarom is er een maximum van 50 personen voor het bijwonen van de begrafenis en moet een lijst met namen van tevoren worden overhandigd. Verder mag een begrafenis niet langer dan 1,5 uur duren. De politie treedt meteen op in het geval van samenscholing.